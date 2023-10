Evento intermunicipal aborda tema central da CONAE 2023/2024

No último dia 18 de outubro, um evento de grande relevância para a educação aconteceu no Cedup, reunindo cerca de 50 pessoas dos municípios de Mafra e Itaiópolis. Profissionais da área da educação e membros da sociedade em geral se uniram para participar da Etapa Intermunicipal da Conferência Nacional da Educação Extraordinária (CONAE) 2023/2024, cujo tema central é “Plano Nacional de Educação (2024-2034): Política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável.”

A CONAE é um evento de caráter deliberativo, que reúne representantes de todos os segmentos da educação brasileira para discutir e propor diretrizes para a política educacional do país. A edição extraordinária da CONAE 2023/2024 tem como objetivo subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. O tema abordado neste evento destaca a importância da educação como um direito humano fundamental e ressalta a necessidade de justiça social e desenvolvimento sustentável no processo educacional.

Nesta etapa intermunicipal, os participantes concentraram seus esforços na discussão do eixo VI da CONAE, que trata do “Financiamento público da educação pública, com controle social e garantia das condições adequadas à qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência.” As discussões foram intensas e abordaram questões cruciais relacionadas ao financiamento da educação, visando assegurar que a qualidade da educação seja mantida e que o acesso e a permanência na educação sejam democráticos e igualitários.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura da Prefeitura de Mafra, Jamine, destacou a importância do evento, afirmando: “A CONAE 2023/2024 representa uma oportunidade única para a comunidade educacional de Mafra e Itaiópolis se envolver ativamente na construção de políticas educacionais que promovam uma educação de qualidade. O eixo de financiamento é crucial para garantir que nossas escolas tenham os recursos necessários para oferecer uma educação de excelência, e é fundamental que todos participem dessa discussão para garantir que nossas ações sejam eficazes.”

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas, também expressou seu compromisso com a educação, dizendo: “Como gestores municipais, temos a responsabilidade de garantir que nossos sistemas de ensino sejam financeiramente sustentáveis e que nossos alunos tenham acesso a oportunidades educacionais de alta qualidade. Eventos como a CONAE nos fornecem o conhecimento e a visão necessários para alcançar esses objetivos. Estamos comprometidos em trabalhar em parceria com a comunidade e com o município de Itaiópolis para promover a educação como um direito humano e impulsionar o desenvolvimento socioambiental sustentável em nossa região.”

A Etapa Intermunicipal da CONAE 2023/2024 em Mafra se destacou por sua contribuição significativa na formulação de políticas educacionais que atendam às necessidades da comunidade e promovam a igualdade e o desenvolvimento socioambiental sustentável. A discussão do financiamento da educação é crucial para a construção de um Plano Nacional de Educação eficaz para a próxima década, alinhado com as demandas e expectativas da sociedade.