Excesso de acidentes leva a PM pedir instalação de semáforo na esquina do Mig da Vila Nova

O sinaleiro seria instalado no cruzamento das ruas Gustavo Adolfo Friedrich e Cassias Pereira (esquina do Mig da Vila Nova). Acidentes naquela esquina são recorrentes todas as semanas

A Guarnição Especial de Mafra – GEMFA vai enviar à Prefeitura de Mafra e para a Câmara de Vereadores uma sugestão indicando a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Gustavo Adolfo Friedrich e Cassias Pereira no bairro Vila Nova.

A indicação tem base em um relatório técnico operacional do serviço de inteligência do GEMFA. O semáforo controlaria os quatro fluxos do trânsito no cruzamento trazendo mais segurança para motoristas e pedestres.

Segundo a Polícia Militar os registros de acidentes aumentaram no local, existe um estabelecimento comercial de grande porte com saída do estacionamento próximo ao cruzamento, alto fluxo de funcionários de empresa nas imediações, ponto de ônibus que desfavorece a visão dos motoristas e outros aspectos que justificam a colocação do aparelho.

Somente durante esta semana, ocorreram dois acidentes envolvendo motociclistas naquela esquina.