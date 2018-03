Executivo mafrense reuniu-se com lideranças rurais para discutir melhorias

“Gosto de fazer reuniões com quem faz a diferença, que promovem a causa e reivindicam melhorias para as suas localidades”. Esta foi a frase com o qual o prefeito Wellington Bielecki deu às boas-vindas aos representantes das comunidades do interior e membros dos sindicatos rurais de Mafra na reunião que aconteceu na manhã da última quarta-feira, 14, na Prefeitura. Acompanhando o prefeito estavam os secretários municipais Edolar Santos Carlins (Obras e Serviços Públicos), Marco Antônio Neudorf (Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania), Rodney Medeiros (Administração), Enalto Gondrige (Fazenda e Planejamento) e Rogério Gislom (Agricultura e Interior), além do delegado regional da Polícia Civil, Rafaello Ross.

Dentre os produtores rurais, representantes de Augusta Vitória, Vila Ruthes entre outras localidades, lideranças e associações e ainda do presidente do Sindicato Rural de Mafra, João Romário Carvalho e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Camilo de Lelis Hack Machado.

ENERGIA ELÉTRICA

Dentre os assuntos abordados, o prefeito começou esclarecendo sobre as ocorrências de queda de luz no interior. Para tanto, explicou que já estava agendada uma audiência em Florianópolis com o diretor presidente da CELESC, na qual, cobraria melhorias quanto ao fornecimento de energia elétrica às comunidades rurais, onde houve bastante incidência deste problema já neste ano. “Eu e o prefeito de Canoinhas e presidente da Amplanorte, Gilberto Passos, conversamos e vamos juntos com os demais prefeitos, obter respostas e principalmente soluções quanto a esta questão”, disse.

COSIP

Quanto à COSIP – Custeio do Serviço de Iluminação Pública – o prefeito explicou que a cobrança é constitucional e obedece a determinações do Ministério Público, o qual notificou a Prefeitura sobre este assunto. “A lei (LC 47/2017) já foi votada em plenário e o decreto (4999/2018) que a regulamenta já foi publicado, portanto, é uma realidade e uma necessidade para o município. Se não houver esta cobrança, este ato será considerado renúncia de receita”, explicou Wellington. O secretário Enalto, ratificou a explicação, dizendo que “será cobrada (COSIP) da unidade consumidora que registrar o maior consumo e a partir do mês de abril, 30% de redução no valor”.

ESTRADAS

Outro assunto levantado pelo prefeito foi quanto à manutenção das estradas principais do interior. “Fizemos um estudo detalhado e levantamos que são cerca de 1500km de estradas abrangendo todas as localidades – Avencal de Cima, do Meio, Tacaniça, Caillet, Vila Ruthes, General Brito entre outras. Para implantar melhorias, pretendemos fazer a terceirização dos serviços”, disse. Para que isso se concretize, Wellington esclareceu que é necessária a assinatura de convênio com o FUNDAM – recursos em torno de R$ 10 milhões – e após a abertura de licitação para contratação de empresa. A terceirização prevê manutenção de mais mil bueiros, alargamento de vias, entre outros serviços. O prefeito lembrou da compra de seis motoniveladoras adquiridas pelo município, as quais seriam destinadas ao Porteira Adentro, como forma de atender diretamente o produtor rural.

NF-E E INTERNET

Uma das reivindicações dos produtores foi quanto à exigência da Nota Fiscal Eletrônica (NF-E). Muitos disseram que não conseguem emiti-las, uma vez que não há serviço de internet nas localidades. O secretário de fazenda e planejamento explicou que a nota fiscal eletrônica é uma imposição da Secretaria de Estado da Fazenda e que a meta da Receita Estadual é que em dois ou três anos tudo seja feito via internet. Enalto aconselhou que os produtores, junto aos sindicatos e associações, se mobilizem e elaborem um documento à Secretaria de Estado da Fazenda pedindo prorrogação de prazo até que todo interior seja servido de internet.

SEGURANÇA

O delegado Rafaello Ross aproveitou a ocasião e falou sobre um problema pontual: roubo de carga de fumo e receptação da mesma. Ele comentou sobre a possibilidade de escolta e acompanhamento para inibir este tipo de ação, quando da época da safra e consequentemente proporcionar maior segurança e tranquilidade ao produtor.

APROXIMAÇÃO

Ao final de reunião, o prefeito agradeceu a presença de todos e sugeriu que reuniões como esta aconteçam periodicamente (a cada dois meses) a fim de aproximar a zona rural da urbana, bem como o produtor ao Executivo Municipal. “A cidade está crescendo, atraindo pessoas, indústrias e empresas. Queremos que Mafra volte a ser uma escolha feliz”, concluiu o prefeito.