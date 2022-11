Executivo municipal e diretoria da CASAN visitam obras de esgotamento sanitário

O andamento das obras está sendo feito por meio da parceria entre governo municipal, estadual e CasanÂ

No início da manhã da última terça-feira, 22, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete a visita da diretoria da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) composta pela presidente, Roberta Mass dos Anjos, acompanhada pelo diretor operacional, Pedro Joel Horstman e pelo chefe agência Casan Mafra, Honório Fragoso. Também estiveram presentes os membros do executivo municipal, o secretário de meio ambiente e desenvolvimento urbano Luiz Vidal da Silva Júnior e a subdiretora de desenvolvimento urbano, Elisangela de Lima.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião, foram tratados assuntos a respeito das obras do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário – que estão em execução, rede coletora e estação de tratamento e elevatórias. Em tempo, foi exposto o cronograma dessas obras e o da implantação dos novos reservatórios. Por fim, foram realizadas tratativas de repasses de convênio para repavimentação pós obras da rede coletora de esgoto.

Para ver de perto

Após a reunião, o prefeito, a presidente da Casan e os demais participantes da reunião foram visitar as obras em execução, dentre elas a da estação de tratamento de esgotos, localizada nos fundos do Supermercado Mig da Vila Ivete e a obra dos reservatórios do bairro Restinga – que está em fase de concretagem das bases.

Além das obras, foi visitado o terreno na Avenida das Torres, na Vila Nova, local que será instalado um novo reservatório de 150 mil litros; trabalhos em fase de concretagem, na Restinga, de mais três reservatórios de 350 mil litros cada, totalizando mais de 1 milhão de litros de água; e por último, uma visita no bairro Jardim América, onde o prefeito solicitou a revitalização do reservatório existente. Maas destacou a importância dessas obras. “Estes novos reservatórios vão dobrar a capacidade de abastecimento de água do município. Os problemas que temos de falta d’água em alguns bairros serão resolvidos. Os reservatórios (duas torres) da Vila Nova, por exemplo, estão em construção e serão entregues até o início do próximo ano”, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A presidente da Casan ratificou as palavras do prefeito, explicando que são reservatórios que já vêm prontos e que no momento está sendo construída a base de concreto. “Assim que a base estiver pronta, vamos montar o reservatório, garantindo mais água para a população”, disse.

A reunião entre o Executivo e a diretoria da Casan proporcionou um diálogo aberto sobre ajustes e acertos no que tange à operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e de coleta e de tratamento de esgoto. “A parceria entre o município, a Casan e Governo do Estado é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos mafrenses”, concluiu o chefe da agência Casan Mafra, Honório Fragoso.