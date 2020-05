Expedição busca informações sobre embarcação naufragada e redescoberta no rio Negro

Nesta quinta-feira (28), o rio Negro recebeu uma expedição na localidade de General Brito em Mafra (SC), divisa com a Lapa (PR), composta por vereadores, representantes do executivo mafrense, através dos departamentos de Cultura e de Turismo do Município, cientistas do Cenpáleo/UnC e historiador convidado, que buscou identificar um barco que naufragou em data ainda a ser revelada, à época em que o rio era navegável.

De bote ou atravessando o rio a pé, devido a baixa profundidade, o grupo chegou próximo ao que chamaram de lancha, de onde puderam observar mais atentamente alguns detalhes da embarcação. Diversos nós de pinho foram retirados do local, provavelmente levados pela correnteza.

TRANSPORTE DE MADEIRA

A embarcação naufragada somente apareceu devido à seca que assola o rio Negro há cerca de seis meses e foi vista inicialmente pelo aposentado e morador da localidade, Benedito Carlins. Ele contou ao historiador Prof. Ms Sandro Moreira – convidado pelo Cenpáleo/UnC- que junto com amigo de pescaria, Dirceu Taborda, já haviam percebido que existia algo diferente naquele local, constatando agora com a baixa do rio. Nascido e criado em General Brito, lembrou que “os antigos costumavam dizer que há tempos era comum observar uma lancha que transportava madeira”. O professor lembrou da utilização das lanchas para transporte de madeiras pela madeireira Lumber, no inicio do século XX.

Pelo que constataram os pesquisadores, a embarcação está em precária situação e não poderá ser retirada do local. Conforme explicou o historiador Sandro Moreira ela será inicialmente catalogada e identificada a sua localização por georreferenciamento, para posteriormente ser melhor estudado.

OBSERVAÇÃO DAS ROCHAS

Os cientistas do Cenpaleo aproveitaram a oportunidade para observarem as rochas das margens, da mesma forma expostas com a seca, para possíveis busca de fósseis. Os vereadores também atravessaram o rio, acompanhando a expedição. As representantes da Cultura e do Turismo de Mafra, respectivamente Leticia dos Santos e Eliane Strapasson, consideraram a ação como mais uma oportunidade de se resgatar elementos que fizeram parte da formação do município e com eles mostrar mais um pouco da sua história e sua cultura. O casal de moradores da localidade, Suelen de Souza e Marcos Patrick acompanharam toda a movimentação, auxiliando com informações.

A expedição contou com a participação dos vereadores Adilson Sabatke, Dimas Humenhuk e Valdir Sokolski, dos cientistas da equipe do Cenpaleo, Prof. Dr Luiz Weinschütz; Prof. Ms Everton Wilner; Prof. Ms João H. Z. Ricetti; empresário Vilson Greinert (colaborador do Cenpaleo); do historiador Prof. Ms Sandro Moreira e das diretoras de Cultura, Letícia Gonçalves Padilha Ribeiro dos Santos e de Turismo, Eliane Vila Lobos Strapasson.