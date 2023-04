Experiências novas e divertidas na Páscoa do SCFV em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social e Habitação realizou através do Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), oficinas de Páscoa para crianças e adolescentes inscritos no serviço.

Na oficina do dia 8 de abril, às crianças e adolescentes puderam confeccionar seus ovos de Páscoa e ainda participaram de atividades de artesanato de Páscoa, pintura de rosto e brincadeiras como caça aos ovos.

As atividades tiveram o objetivo de incentivar a troca de culturas e vivências, promovendo o desenvolvimento do sentimento de pertença, identidade, fortalecimento de vínculos familiares, bem como o incentivo da participação das crianças e adolescentes no convívio comunitário.