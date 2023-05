Exposição “História dos 30 anos Caps I + Casa Azul”está aberta ao público na Casa da Cultura

Celebrando os 30 anos do Caps I Casa Azul de Mafra, acontece até sexta-feira, dia 19, a exposição “História dos 30 anos Caps I + Casa Azul”, na Casa da Cultura. A exposição traz a arte e história da instituição e de acordo com a coordenadora do Caps I, Adriana Moro, “é muito importante que os nossos munícipes venham conhecer a história e aquilo que a Casa Azul faz, como arte, cultura e lazer e ainda ver as peças de acervo”.

Adriana fez questão de ressaltar o empenho pelo trabalho realizado na montagem da exposição feito pela naturóloga Helen Silva, com o auxílio da pedagoga Emília Grein e dos estagiários do Caps.

Para o secretário de Saúde, Plínio Saldanha, a parceria entre a Saúde e a Educação/Cultura, valoriza o trabalho dos usuários do Caps, “reconhecendo a importância e significância destes para o município”.

Serviço:

“História dos 30 anos Caps I + Casa Azul”

Período: de 16 a 19 de maio – terça à sexta-feira

Horário: das 8 às 17 horas

Local: Casa da Cultura – R. Felipe Schmidt, 494, Centro, ao lado da Biblioteca Pública