Fábrica da JBS em Mafra foi lançada oficialmente hoje

Inauguração pode ocorrer no primeiro semestre de 2021, segundo o CEO da JBS Brasil e presidente da Seara, Wesley Batista Filho.

Compartilhar no Facebook

O lançamento da pedra fundamental da fábrica de biodiesel da JBS em Mafra-SC foi realizado hoje no formato de live no canal do YouTube da Prefeitura de Mafra. Assista:

Assim, foi possível evitar aglomerações e manter o distanciamento social, tão necessários em tempos de pandemia do novo coronavírus. No evento, todos conheceram uma prévia de como será a fábrica e os grandes benefícios que serão proporcionados para Mafra e região.

A JBS investirá R$ 180 milhões na construção da planta na cidade de Mafra, com a geração de cerca de 400 postos de trabalho durante a obra e de 100 empregos diretos.

Na ocasião estiveram presentes o prefeito de Mafra Wellington Bielecki, o CEO da JBS Brasil e presidente da Seara, Wesley Batista Filho, o presidente de Novos Negócios da JBS, Nelson Dalcanale, o secretário estadual Paulo Eli (Fazenda) e o presidente do BADESC, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, além da participação on-line do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.