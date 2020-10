Família de Mafra vende doces para conseguir pagar tratamento de cão

Compartilhar no Facebook

Uma família da cidade de Mafra precisa arrecadar o valor necessário para pagar o tratamento e a cirurgia do cãozinho Pirata, que foi adotado e está internado com problemas nos dentes. Para conseguir curar o animalzinho a família produz e vende deliciosos doces. Confira o cardápio e colabore fazendo a sua encomenda através do número: 47 9 8862-8201 (WhatsApp).

Brigadeiro: R$ 3,00

R$ 3,00 Brigadeiro com morango: R$ 3,50

R$ 3,50 Beijinho: R$ 3,00

R$ 3,00 Beijinho com morango: R$ 3,50

R$ 3,50 Leite ninho: R$ 3,00

R$ 3,00 Leite ninho com morango: R$ 3,50

R$ 3,50 Paçoca: R$ 3,50

Todos os doces são do tamanho grande. A entrega é por conta da família. Também é possível comprar diretamente no endereço: Rua Quintino Bocaiuva, nº 384, Centro de Mafra.

Todo o lucro das vendas será destinado ao tratamento do cãozinho Pirata no hospital veterinário de Mafra. Caso a família consiga arrecadar um valor maior do que o necessário, uma doação será feita para alguma causa animal que esteja precisando de verba.