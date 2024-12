Família e animais do interior de Mafra necessitam de ajuda e doações

Compartilhar no Facebook

Uma família do interior de Mafra necessita de ajuda e doações. A situação de extrema vulnerabilidade em que os irmãos Marli, Miguel e Joana se encontram mobilizou voluntários que pedem a ajuda da população através da imprensa.

Eles vivem em condições precárias na região de Rio Preto do Sul, que fica localizada Mafra e Rio Negrinho.

O local, que fica localizado ao lado de uma linha de trem e bem próxima ao rio Negro, é de difícil acesso. Somente motocicletas conseguem acessar o terreno que é íngreme e estreito.

A saúde dos irmãos também agrava a situação. Um deles não consegue falar e está perdendo a mobilidade corporal. Atualmente ele utiliza um pedaço de madeira improvisado como muleta. E uma das irmãs enfrenta transtornos psiquiátricos, o que agrava ainda mais a situação.

A situação dos animais da família também preocupa, pois no local há diversos cães e gatos e a maioria está desnutrida ou apresentam doenças comuns. Porém, mesmo com limitações os animais são cuidados pelos irmãos na medida do possível.

A população pode ajudar realizando doações para os irmãos e para os animais. O contato pode ser feito através do WhatsApp da voluntária Andreina Grein: (47) 99665-0499. A voluntária está buscando doações no Centro e também recebendo ajuda financeira que será destinada para a família através do PIX andygrein22@gmail.com