Famílias carentes de Mafra recebem kits de suplementação alimentar

O período de quarentena devido à pandemia da Covid-19 fez com que muitas crianças da rede municipal de ensino deixassem de te acesso diário à merenda escolar, intensificando a situação de vulnerabilidade social de muitas famílias no município. Com um cardápio nutritivo e variado as merendas escolares ocupam função importante no cotidiano de muitos alunos. Pensando nestas crianças e suas famílias, e principalmente nas assistidas pelo Programa Bolsa Família, a Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação adquiriu itens alimentares para composição de mil kits de suplementação alimentar para distribuição, a fim de suprir o espaço ocupado pela merenda.

Vale destacar que uma das condicionantes do Bolsa Família é a criança estar frequentando a escola – verificação que é feita pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura por meio do controle de frequência do aluno. Portanto, os kits são destinados exclusivamente a estas famílias.

Para o prefeito Wellington Bielecki, esta ação visa prover às famílias dos alunos que tinham a merenda escolar como principal refeição do dia. “Estamos todos envolvidos nesta ação para atendimento de famílias em vulnerabilidade social, fornecendo kits de suplementação alimentar escolar. As crianças podem não estar indo para escola, mas nem por isso devem ficar sem refeição”, completou o prefeito.

INFORMAÇÕES

As famílias podem entrar em contato com a escola da criança para esclarecer dúvidas quanto ao direito de recebimento da cesta básica. Já a Secretaria de Assistência Social coloca à disposição três números de telefone para demais esclarecimentos: 3643-7181, 3642-9724 e 3645-5085.