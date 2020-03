Famílias com Tarifa Social da Casan estão isentas de pagamento da fatura pelos próximos 60 dias

O Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, anunciou na manhã de hoje que as famílias que usufruem do benefício da Tarifa Social estão isentas de pagamento da fatura pelos próximos 60 dias.

Com aval das Agências Reguladoras, a decisão foi tomada pelo Governo do Estado e a CASAN com o objetivo de estimular ainda mais os hábitos de higienização, fundamental para combater o novo coronavírus. O uso consciente da água, principalmente para consumo humano e a higienização do corpo, mais do que nunca se faz necessário.

Atualmente, cerca de 7 mil famílias de Santa Catarina são beneficiadas pela Tarifa Social, cujos valores são 28% mais baratos do que as demais tarifas. A Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura (TFDI) da Social é de R$ 5,50, sendo R$ 0,37 por metro cúbico na categoria de 1 a 10 m³ de consumo mensal e de R$ 2,61 na categoria de consumo entre 11 e 25 m³.

O principal critério para usufruir da Tarifa Social é ter renda familiar de até dois salários mínimos ou ½ salário mínimo por morador do imóvel e estar registrado no Cadastro Único do Governo Federal.

A CASAN aproveita a isenção temporária de tarifa para solicitar que os consumidores que ainda não possuem cadastro junto à Companhia que regularizem suas ligações, garantindo o recebimento de uma água de qualidade, analisada laboratorialmente, permitindo à empresa uma noção mais fiel do consumo estadual.

Assim como todos os demais serviços da Companhia, a Tarifa Social pode ser requerida de forma remota, pelo telefone 0800 643 0195, acessando o site www.casan.com.br ou então baixando o Aplicativo CASAN SC.