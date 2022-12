Famílias inscritas do Cadastro Único devem atualizar os seus dados

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra está orientando as famílias inscritas no Cadastro Único sobre quando e como atualizar os seus dados e evitarem a suspensão de benefícios e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023.

Quem precisa atualizar os dados do Cadastro Único?

As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração como : Mudança de endereço, Composição familiar e Composição de Renda com carteira de trabalho assinada. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.

Para os beneficiários de BPC( Benefício de Prestação Continuada) devem fazer a atualização anualmente os Programas Sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), a ID Jovem e o Bolsa Estudante exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios.

E se não atualizar?

A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão de benefícios e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas.

Como conferir a situação do cadastro

Além disso, as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil recebem mensagens no extrato de pagamento do benefício e pelo aplicativo. Já os beneficiários da TSEE podem receber comunicados por mensagem na conta de energia elétrica.Caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá também fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo. Porém, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral.

Atualização dos dados

Quando a família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar os dados sempre que houver uma mudança nas características da família (morte de alguém, nascimento, separação ou casamento) ou mudança de domicílio ou, no máximo, a cada dois anos. Nesse caso, o próprio cidadão busca espontaneamente um CRAS ou posto do Cadastro Único para atualizar seus dados.

Documentação necessária:

– Carteira de identidade, CPF, Título de Eleitor;

– Carteira de Trabalho (mesmo sem registros) de todos os membros que residem na casa;

– Certidão de Nascimento / Casamento;

– Comprovante de Residência atualizado (preferencialmente a conta de luz);

– Atestado de Frequência Escolar para menores de 18 anos;

– Carteirinha de Vacinação para menores de 7 anos;

– Comprovante de Renda Atual (folha de pagamento, aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, …);