Farmácia Central da Policlínica Municipal de Mafra terá horário nesta quinta-feira

Compartilhar no Facebook

A Farmácia Central da Policlínica Municipal de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que excepcionalmente neste dia 24 de março, terá horário diferenciado para atendimento devido ao inventário mensal (balanço de estoque). Das 7h30 às 12h não haverá atendimento ao público. Já no período da tarde o expediente será normal, das 13 às 16h.

Finalidade do inventário mensal

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o objetivo de melhorar o controle de medicamentos que necessitam de receita especial e garantir o bom gasto de recursos dos munícipes com apenas o necessário, a Farmácia Central da Policlínica Municipal de Saúde realiza inventários mensais. Para isso, não pode haver alteração no estoque durante a contagem, assim sendo, a Farmácia Central ficará fechada durante o período da manhã.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Farmácia Central da Policlínica Municipal que fica localizada na Rua: Mathias Piechnick, nº 55 – Centro, ou através do telefone: 3641-5222.