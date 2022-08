Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa, por meio da Secretaria de Saúde que a Farmácia Central, localizada na Policlínica Municipal estará fechada excepcionalmente no dia 25 de agosto, próxima quinta-feira, no período da manhã, das 7h30min às 12 horas. Nesse período acontecerá o inventário mensal (balanço de estoque). O expediente retorna ao atendimento normal no período da tarde, das 13 às 16 horas.