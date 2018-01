Fase final da pavimentação na Gustavo Friedrich terá início na próxima semana

Compartilhar no Facebook

Uma boa notícia aos moradores da Vila Nova: na próxima semana será iniciada a última etapa da pavimentação da rua Gustavo Adolfo Friedrich. A informação foi dada a nossa redação pela Prefeitura de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após o término da preparação da base e a colocação dos meios-fios a principal rua da Vila Nova irá receber o asfalto, com previsão de 30 dias para a entrega dos serviços.

MATHIAS PIECHNICK

No pacote dos R$ 10 milhões liberador pelo Governo do Estado, através do Badesc, está previsto o asfaltamento da rua Mathias Piechnick na área central da cidade.

A obra que tinha previsão para começar após o término da pavimentação da Gustavo Friedrich terá que ser licitada novamente, pois a empresa que ganhou a licitação não dá garantia na obra devido ao problema no trecho do antigo lixão.