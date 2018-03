Fase municipal dos JASTI inicia na segunda-feira (26)

Mafra realizará a partir de segunda-feira (26) a etapa municipal  dos Jogos Abertos da Terceira Idade – JASTI. As disputas iniciam às 13h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo Centro de Convivência do Idoso). As equipes classificadas participarão da fase micro regional na cidade de Campo Alegre, a partir de 4 de abril.

Para etapa municipal são esperados cerca de 30 atletas. Para participar é necessário ser mafrense e ter no mínimo 60 anos. Não precisa estar participando de programas do município.

MODALIDADES

As modalidades disputadas na segunda feira serão: Canastra, Truco e Dominó – feminino e masculino. Na terça-feira acontecerão as Danças de Salão, nas categorias A, de 60 a 69 anos e B, acima de 70. A premiação será feita após o término das danças.

CONFRATERNIZAÇÃO, ENTRETENIMENTO E LAZER

A participação das pessoas na terceira idade em eventos como o JASTI é fundamental importância  por proporcionar momentos de confraternização, entretenimento e lazer, o que se reverte também em melhorias na qualidade de vida destas pessoas, conforme declarações da Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado.