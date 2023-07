Fazendinha fez sucesso com crianças e adultos em Mafra

Apesar da chuva que insistiu em cair neste final de semana de Festival de Inverno, a Fazendinha com mini-animais, fez sucesso entre as crianças. Montada próximo ao instagramável, quem passou pelo local pôde interagir com os porquinhos, coelho, cavalos, cabrito e vaca. Teve ainda passeio de cavalo para as crianças.

Mini animais

Os proprietários da “Morada dos Mini”, Roni Godoy e Sérgio Olsen, levaram mini-cavalos para a exposição. O stand fez sucesso com crianças interessadas até na alimentação dos animais. Eles gostaram do convite para participar do Festival e disseram achar bem interessante e saudável esta interação dos animais com as crianças.

Quem adorou todos os animaizinhos foi a Maira Schmidt Becker, de 7 anos. Ela estava acompanhada do padrasto, Angelo Mateus Kruger. “Amei todos, mas mais dos porquinhos”, falou Maira. Já Angelo contou que esta foi uma boa iniciativa da organização, pois “movimenta a feira e as crianças põem conhecer os animais”.

Helton José Soares de Lima, com a esposa Francielei o filho Henrique de 2 anos também prestigiaram a fazendinha. Ela contou que achou muito legal os stands com os animaizinhos. “O Henrique adorou e que bom que o tempo colaborou (no momento havia parado de chover)”. Ela contou que vieram para ver os animais, as motocicletas e curtir os shows de rock. “É um entretenimento para o pai, mãe e filhos. O aproveitamento do festival é de 100%”.

Além da fazendinha, os espaços dedicados ao Turismo Rural têm expositores de plantas e roteiros de passeios rurais pelo município.