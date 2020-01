Febre Amarela: a população deve permanecer em alerta

Em 2019, Santa Catarina apresentou intensa expansão da febre amarela. Foram registradas duas mortes em humanos, em Itaiópolis e em Joinville, além de seis macacos infectados, nos municípios de Joinville, Jaraguá do Sul, Indaial e Garuva.

Em 2020, em apenas 20 dias, foram registrados 64 mortes suspeitas de febre amarela em primatas. Como são três vezes maiores do que os casos registrados no mesmo período em 2019, e como as notificações estão registradas em municípios do Planalto Norte (São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho), além do Médio Vale do Itajaí (Pomerode, Timbó e Blumenau), a Vigilância Epidemiológica de Mafra orienta a população a notificar imediatamente sobre a morte de macacos, seja pelo WhatsApp (47) 98402-7089, ou pelo aplicativo SISS-Geo, disponível para download na Apple Store e no Google Play. Após a análise do comportamento e do estado físico do primata, é possível identificar a presença do vírus na região. Vale ressaltar que os macacos não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da doença, assim como os humanos.

VACINA

A Vigilância Epidemiológica também salienta que a vacina contra febre amarela encontra-se disponível durante todo o ano em todas as unidades básicas de saúde. Porém agora, no mês de janeiro, os serviços de saúde estão concentrados na Policlínica Municipal, que tem a sua sala de vacina funcionando 12 horas por dia, das 07 às 19 horas. É preciso lembrar que todas as pessoas ainda não vacinadas e que não apresentem contra-indicação devem procurar uma sala de vacina para imunização. Na dúvida, procure uma sala de vacina para confirmar a sua situação vacinal.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas ESFs, na Policlínica Municipal e também na Secretaria Municipal de Saúde através dos telefones: 3645-3931 (Secretaria da Saúde), 47 8402-8765 (Ouvidoria Saúde) ou na Vigilância Epidemiológica de Mafra 47 3642-5867.