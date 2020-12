Feira da agricultura familiar continua aos sábados na Praça Lauro Müller

A feira de agricultura familiar na Praça Lauro Müller continua funcionando normalmente aos sábados, das 7 às 11h30. Este tipo de comércio não foi afetado pelo decreto municipal nº 4.415, que cumpre as medidas sanitárias presentes na Resolução nº. 25/2020 da Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense – CIR. Os feirantes, a título de segurança, seguem uma cartilha elaborada pela EPAGRI/CIDASC com o tema “Cuidados com o Coronavírus para Produtores e Pescadores de Santa Catarina”.

Valorização do produtor local

Os produtores locais, assim como a economia no país, foram atingidos pela pandemia. Mas, vale destacar que os produtos continuam com a mesma qualidade, direto da horta do produtor rural para a mesa do consumidor. Bolachas, pães caseiros, mel e derivados, queijos, geleias e uma variedade de frutas e verduras estão à disposição dos clientes.

A nutricionista Sandra Helena Turnes, da Secretaria da Assistência Social e Habitação de Mafra, explica que “este é o momento de contribuir com os produtores locais, os quais também já contribuíram com doação de alimentos durante a pandemia”, referindo-se a uma ação do assentamento Fazenda do Potreiro “Herança do Contestado” que doou à Secretaria 635 kg de alimentos (frutas, legumes e verduras) cultivados pelos agricultores, em abril deste ano.

Distanciamento social e segurança

Para manter a segurança, os feirantes, bem como os consumidores devem seguir as regras de proteção, principalmente quanto ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas nos locais. Para tanto, nas barracas há faixas zebradas delimitando as áreas, sendo assim, pede-se ao cliente que não as ultrapasse, pois são medidas de proteção para ele e para o vendedor.

No aspecto da higiene, o uso de máscaras por todos os clientes é obrigatório, bem como para feirantes. Além disso, cada barraca deve disponibilizar álcool em gel 70% para uso obrigatório na higienização das mãos e o produto deve estar em local visível e de fácil acesso.

Anote aí:

Sábado é dia de feira

Local: Praça Lauro Müller, Alto de Mafra.

Horário: das 7 às 11h30

Informações: Secretaria da Assistência Social e Habitação de Mafra. Telefone: 3643-7181