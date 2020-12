Feira da agricultura familiar tem horário diferenciado neste final de ano

Para uma ceia saudável neste período de festas, a feira da agricultura familiar vai acontecer nos dias 24, quinta-feira e véspera de Natal e no dia 31, também quinta-feira e véspera de Ano Novo. As feiras serão na Praça Lauro Müller e o horário de funcionamento é das 7 às 11h30. Lembrando que nos sábados, dia 26 de dezembro e no dia 02 de janeiro, não haverá feira. A nutricionista Sandra Helena Turnes, da Secretaria da Assistência Social e Habitação de Mafra, explicou que com a realização das feiras nestes dias, “as compras de frutas e verduras, embutidos e produtos da cozinha da agricultura familiar poderão ser realizadas na véspera das comemorações com tudo muito fresco”.

Segurança do produtor e consumidor

Na feira estão sendo tomados todos os cuidados de prevenção à Covid-19. Vale destacar que os feirantes, bem como os consumidores devem seguir as regras de proteção, principalmente quanto ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas nos locais. Para tanto, nas barracas há faixas zebradas delimitando as áreas. Sendo assim, pede-se ao cliente que não as ultrapasse, pois são medidas de proteção para ele e para o vendedor.

Máscaras e álcool gel 70%

No aspecto da higiene, o uso de máscaras por todos os clientes é obrigatório, bem como para feirantes. Além disso, cada barraca deve disponibilizar álcool em gel 70% para uso obrigatório na higienização das mãos e o produto deve estar em local visível e de fácil acesso.

