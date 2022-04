Feirantes participam de capacitação sobre “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”

Com o objetivo de aprimorar aos feirantes de Mafra os conhecimentos de técnicas e conceitos para a apresentação contínua de alimentos mais seguros e saudáveis para a população, aconteceu na Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho, nos dias 11 e 12 de abril, o curso de “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”.

O curso deu continuidade ao programa de capacitações que a Secretaria Municipal de Agricultura está proporcionando em parceria com o SENAR, Sindicato dos Produtores Rurais e Escola Agrícola de Mafra. Participaram desta capacitação feirantes que já atuam na feira do produtor, além de técnicos e merendeiras da Escola Agrícola.

Incremento à produção

Conforme explicações do Secretário Municipal de Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim, “as capacitações são sempre necessárias, uma vez que promovem a ampliação do conhecimento dos profissionais, mantendo-os informados quanto às mudanças na legislação pertinente ao seu trabalho, como tambem sobre inovações que possam ajudar no incremento à sua produção e consequente aos seus lucros”. Ele informou ainda que a programação das capacitações pela parceria continuará em maio, com o curso “Cultivo Protegido de Hortaliças”.

Para o instrutor do SENAR, Klaus Iwes, “é de extrema importância o puder público se preocupar com a segurança alimentar dos produtos apresentados à sua população”.

