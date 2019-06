Festa Junina do Sesc em Mafra será neste domingo (09)

No próximo domingo (09) a partir das 14h acontece a tradicional Festa Junina do Sesc em Mafra. Traga sua família e seus amigos e participe desta grande festividade.

Serão vendidas comidas e bebidas típicas, brincadeiras (pescaria, bocudo), brinquedos (cama elástica, tobogã inflável e touro mecânico) e rifa sendo:

1º Prêmio – Kit Sesc;

2º Prêmio – Vale compras Rilex Calçados de R$ 50,00 reais;

3º Prêmio – Vale compras Rilex Calçados de R$ 100,00 reais;

4º Prêmio – Vale compras Rilex Calçados de R$ 150,00 reais;

No dia ainda haverá várias apresentações artísticas da famosa quadrilha com os alunos da educação infantil e alunos das turmas de dança do Sesc.

A festa acontece na unidade do Sesc localizado na rua São João Maria 520 – Vila Ferroviária e vai até as 17h, venda de passaportes de brincadeiras e números de rifas já estão sendo comercializadas na própria unidade do Sesc de Mafra. Não fiquei de fora, venha para o Arraiá do Sesc!