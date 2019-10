Festival da Pizza no Restaurante Vitorino em Mafra

Compartilhar no Facebook

Um é pouco, dois é bom, três é ainda melhor! E se você pudesse experimentar diversos sabores da pizza artesanal do Vitorino de uma vez só? Vem aí a segunda edição do “Festival da Pizza” no Restaurante Vitorino! Uma sequência de pizzas incrível, acompanhado de um delicioso buffet de saladas e massas tradicionais por apenas R$ 39,90 por pessoa!

O evento será no dia 25 de outubro, a partir das 19h. Reservas de mesa pelo WhatsApp (47) 9-8497-5002. O restaurante Vitorino fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.