Festival da Primavera acontece no dia 19 em Mafra

Música, artesanato, food truck e muitas flores estarão esperando a população no Festival da Primavera, que acontecerá em Mafra no dia 19 de novembro, das 12 às 19 horas, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A realização é da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Na ocasião acontecerá a premiação do Aluno + Primavera e do Ciclista +Primavera. O espaço contará com exposição e comercialização do artesanato mafrense, apresentação de artistas locais e a população poderá desfrutar de local para alimentação, que será feita por meio de food truck.

A Prefeitura convida todos para participar do Festival da Primavera e do concurso da bicicleta mais enfeitada. “Venha festejar a primavera conosco e traga sua bike enfeitada. Vamos florir a nossa Praça”, convidou a Secretária Jamine Emmanuelle Henning.