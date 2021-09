Fila de espera por exames de mamografia e ultrassonografia será reduzida em Mafra

Compartilhar no Facebook

Com a aproximação do mês de outubro, quando se trabalha a prevenção do câncer de mama, a Prefeitura de Mafra prepara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, uma grande ação de promoção da saúde da mulher que vai beneficiar cerca de 500 pacientes.

Trata-se do “Outubro Rosa – Valorizando a Saúde da Mulher Mafrense”, para o qual será investido cerca de R$ 200 mil para a disponibilização pelo SUS, de exames de mamografia, ultrassonografia de mama e ultrassonografia transvaginal, além de exames citopatológico.

O objetivo da Prefeitura Municipal é diminuir a fila das mulheres que esperam por esses exames, conforme explicou o Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha. “Vamos agilizar o atendimento das demandas existentes e reprimidas no SUS, no que se refere aos exames de mamografia e ultrassonografia”, declarou e explicou que as pacientes em filas de espera serão chamadas pelo SUS.

Já para exames preventivos, como os citopatológicos, as mulheres devem procurar o ESF do seu bairro.

