Filhote de cachorro é resgatado em tubulação pelo Corpo de Bombeiros de Mafra

A guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada via COBOM na Rua Professor Miguel Ditrich, bairro Vila Nova, para o resgate de um cão de raça não definida, que estava preso em uma manilha de concreto de 020cmx1,00 cerca de 1,20 m de profundidade.

O filhote havia acessado uma rede de escoamento de águas pluviais e percorrido cerca de 30 metros até ficar preso. Foi só então com os latidos desesperados do pequeno cão que moradores perceberam se tratar de um animal em perigo.

Foi utilizado a serra sabre para efetuar abertura de acesso da grade de proteção e utilizado o Cambão (pega cão) para evitar que o filhote adentrasse ainda mais pela rede de tubulação.

O cão foi acessado pelos Bombeiros e cuidadosamente retirado do tubo de concreto sem nenhuma lesão. Após a liberação do cãozinho, o mesmo foi alimentado e hidratado e deixado aos cuidados da proprietária da casa que solicitou o socorro via 193.

