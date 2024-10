Fim de semana tem basquetebol com Mafra nas finais do Catarinense

Compartilhar no Facebook

Neste final de semana acontece em Mafra, no Ginásio Wilson Buch, as finais do Campeonato Catarinense de Basquetebol, onde nossa cidade estará representada pela AMAB-MAFRA.

Serão dois dias de muitos jogos, onde estarão presentes a AJAB de Jaraguá do Sul, MF School e IBBC, ambas de Florianópolis. Os jogos começam no sábado as 16h30 min e vão até domingo 19 horas.

Cronograma:

Sábado:

JOGO 1- às 17 horas – jogo da AMAB x MF School

JOGO 2 – às 18h15 – jogo da AJAB x IBBC

Domingo:

– 9 horas – vencedor do jogo 1 x perdedor jogo 2

10h15min – perdedor do jogo 1 x vencedor jogo 2

15 horas – perdedor do jogo 2 x perdedor jogo 1

16h15min – vencedor do jogo 2 x vencedor jogo 1

A AMAB-MAFRA agradece o apoio da comunidade em geral, do DME, Secretaria da Educação, Esporte e Cultura, Prefeitura de Mafra, CMDCA e prefeito Emerson Maas pelo apoio ao esporte.