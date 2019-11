Final de semana será de muita diversão e serviços gratuitos em Mafra

Compartilhar no Facebook

A 1ª Feira Cultural do Livro & Serviços iniciou na segunda-feira (04) e será mantida até domingo, das 09h às 22h, no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra. São diversas atrações para toda a família.

Muitas pessoas já compareceram durante a semana e aproveitaram os serviços gratuitos oferecidos, como corte de cabelo, maquiagem, manicure e atendimentos odontológicos e de enfermagem, além de receberem diversas informações de saúde. Também economizaram com o bazar que possui roupas e calçados (novos e usados) a partir de R$ 1,00. Diversos livros infantis, adultos e acadêmicos também estão à venda com preços atrativos. Há ainda venda de lanches no local.

Neste sábado e domingo a feira continua à disposição de todos com muitos serviços e brinquedos gratuitos. Confira as atrações para os dois dias:

– Bazar de roupas e calçados a partir de R$ 1,00 (há reposição de peças)

– Venda de livros infantis, adultos e acadêmicos

– Diversos serviços de saúde gratuitos

– Aferição de pressão arterial (AC-Farma)

– Stand de conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo)

– Serviços e stand de saúde (Secretaria Municipal de Saúde de Mafra)

– Brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura

– Oficina de slimes e muitas novidades (Unopar)

– Sorteio de vales-compras e brindes

– Stand educativo (KNN Idiomas)

– Tarde de autógrafos às 16h com os escritores Adriana Moro, Cleiton Lisboa, Camille Francine de Assumpção e Ever Lisboa

– Palestra às 17h (no domingo) – “Inteligência Emocional”, ministrada por Emerson Maas

O evento é realizado pelo Circo Social com o importante apoio de diversos parceiros. Acesse o site e conheça o projeto: www.circosocial.org