Final de semana tem feira de Natal na Praça Lauro Müller

A Prefeitura de Mafra convida a população, por meio das Diretorias de Cultura e Turismo, para participar das atividades que acontecerão nos dias 15, 16, 17 de dezembro, na Praça Lauro Müller, um momento de lazer e de oportunidade para as compras de final de ano.

No local haverá a Feira de Natal, com artistas participantes do programa “Artesanato Prata”, atividades para as famílias, música ao vivo e oficinas culturais.

No dia 15/12 as atividades acontecerão das 18 às 21 horas. Nos dias 16 e 17/12 os horários serão ampliados, das 16 às 20 horas.