Fique atento aos dias e horários da coleta de resíduos em Mafra

A Prefeitura de Mafra atualiza a frequência da coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva de resíduos, realizada pela Seluma. As tabelas abaixo contemplam vários bairros e localidades de Mafra. Confira nos quadros abaixo:

FREQUÊNCIA DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – ORGÂNICOS SETOR BAIRROS/LOCAIS HORÁRIOS DIAS DA SEMANA 1 Centro 1 Baixada, Centro 2 Alto de Mafra, Jardim do Moinho, Vila Formosa 18:00 – 02:20 Segunda, quartas e sextas-feiras 2 Centro 2 Alto de Mafra, Vila Argentina, Restinga 18:00 – 02:20 Terças, quintas e sábados 3 Vila Buenos Aires e Jardim América 18:00 – 02:20 Terças, quintas e sábados 4 Vila Nova e Vila Velha 05:40 – 14:00 Terças e sextas-feiras 5 Vila Ivete 05:40 – 14:00 Segundas e quintas-feiras 6 Faxinal, Vila Industrial, Vilinha, Espigão do Bugre, Village, Jardim América 18:00 – 02:20 Segundas, quartas e sextas-feiras 7 Faxinal, Vila Industrial, Vilinha, Espigão do Bugre, Village, Bela Vista do Sul (este somente aos sábados) 05:40 – 14:00 Quartas e sábados 8 Centro 1 Baixada (parcial), Restinga (parcial) 05:40 – 14:00 Terças e sextas-feiras 9 Vila das Flores, Vila Ivete (parcial) 05:40 – 14:00 Segundas e quintas-feiras

FREQUÊNCIA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SETOR BAIRROS/LOCAIS HORÁRIOS DIAS DA SEMANA 1 Restinga, Vila Formosa, Jardim do Moinho, Alto de Mafra e Passo 08:00 às 18:00 Segundas-feiras 2 Vila Ivete completo (Vila Solidariedade, Vila das Flores, Santa Filomena, Vila Grossel, Jardim Cristal, Vista Alegre), Restinga II (Jardim Araucária, Rua Oscar Amadeu Scholze, Rua Capitão João Braz) 08:00 às 18:00 Terças-feiras 3 Jardim América, Vila Ferroviária, Vila Argentina, Vila Clementina e Buenos Aires 08:00 às 18:00 Quartas-feiras 4 Vila Nova completo (Loteamento Schade, Novo Horizonte, Imbuial, Loteamento Parque Verde, Parque Primavera) 08:00 às 18:00 Quintas-feiras 5 Faxinal, Santa Terezinha, Campo da Lança e Km 09 08:00 às 18:00 Sextas-feiras 6 Centro 08:00 às 18:00 Segundas, quartas e sextas-feiras

É importante que a população mafrense separe os materiais recicláveis do lixo comum e coloque-os nas lixeiras em frente às suas casas, somente no dia da coleta seletiva em cada bairro. Assim, estará colaborando com o meio ambiente, aumentando a vida útil do aterro sanitário e diminuindo a extração de recursos naturais (água, florestas, minerais, energia etc). Os recicláveis também geram empregos e renda para associações de catadores, que realizam a separação e venda dos materiais, que assim podem ser transformados em novos produtos.

Lista de materiais recicláveis:

– Papel – Embalagens longa vida, jornais, revistas, livros, caixas de papel e papelão.

– Plásticos – Garrafas de água e refrigerante (pets), sacolas plásticas, brinquedos, utensílios domésticos e embalagens de produtos de limpeza.

– Metal – Latinhas de alumínio (bebidas), latas de aço (ex. latas de óleo, sardinha, molho de tomate), ferragens, pregos e panelas.

– Vidro – Tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos, embalagens.

– Medicamentos – Os medicamentos vencidos ou em desuso, devem ser encaminhados aos postos de saúde ou farmácias.

– Óleo de cozinha – Pode ser destinado às escolas das redes municipal e estadual que participam do programa Verde é Vida da Afubra. Informe-se na escola dos seus filhos ou na própria Afubra.

– Lâmpadas, pilhas e baterias – Devem ser entregues aos estabelecimentos que as comercializam ou nas assistências técnicas autorizadas.

Materiais não recicláveis e que devem ser colocados no lixo comum:

– Sobras de alimento.

– Papel higiênico, guardanapos, fraldas descartáveis, absorventes, preservativos, etiquetas e fitas adesivas e papel carbono.

– Esponja de aço, latas de inseticida, verniz e tinta.

– Espelhos, vidros de janela e tampos de mesa, pratos, refratários e óculos.

Dicas para uma separação correta:

– Todos os materiais devem estar separados, limpos e secos.

– Vidros quebrados e objetos pontiagudos devem ser embrulhados para evitar acidentes.