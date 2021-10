Fique atento às recomendações da Prefeitura de Mafra para o Dia de Finados

No dia 1º de novembro e no Dia de Finados, 2 de novembro, o Cemitério Municipal estará aberto para visitação com horário das 8 às 17 horas. No Dia de Finados será celebrado um culto da igreja evangélica Assembleia de Deus, ao ar livre nas dependências do Cemitério Municipal, às 9 horas. Pede-se que mesmo sendo em local aberto, as pessoas utilizem máscara. Haverá barraquinhas montadas em frente ao cemitério vendendo flores e demais produtos.

Limpeza de túmulos

A limpeza nos túmulos poderá ser feita até o dia 29, sexta-feira, das 8 às 17 horas. Reformas e construções não são mais permitidas. A entrada no cemitério será somente permitida para pedestres. O acesso em carro é permitido apenas para pessoas com deficiência – cadeirantes e com limitações de locomoção.

Ruas bloqueadas

O trânsito será modificado nas vias de acesso ao Cemitério Municipal, sendo realizado da seguinte forma:

– Dia 01/11 – as ruas terão liberação parcial com sinalização de cones, seguindo na Praça Rio Branco será interrompido o trânsito em direção a Rua Ingrácio José Corrêa. E para quem vem do Bairro Restinga, direção à Vila Ivete, terá que virar à direita na Rua Independência e após a esquerda para a Rua João Kuss.

– Dia 02/11 – será proibido o trânsito na Rua Ingrácio José Correa, no trecho próximo à esquina da Rua Santa Cruz até a Capela Mortuária esquina com a Rua Independência. No trecho da esquina da Capela Mortuária, pede-se atenção especial aos motoristas nestes dias.

Para quem utiliza o transporte coletivo, a Viação Norte Sul informa que a linha de ônibus Jardim América/Vila Ivete vai circular com horário de domingo no feriado de finados.

Dengue: ajude a evitar

Para prevenção da dengue é preciso evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução.

Siga estas dicas:

– não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipiente;

– não deixar água parada em locais como: vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.

Vale lembrar que diariamente equipe de manutenção do cemitério procura evitar os focos criadouros de mosquitos descartando flores e plantas podres e removendo água acumulada nos pratos dos vasos.

Mais informações

O escritório do Cemitério Municipal atende de segunda à sexta-feira e das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. O telefone de contato é o: 47 3642-2181.