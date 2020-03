“Fique em casa” em Mafra completa 10 dias neste domingo

Prefeitura deverá retornar a suas atividades normais na próxima quarta-feira 01/04. O município adotou medidas preventivas baseadas em decretos estaduais, emitiu decretos municipais (disponíveis no site oficial, diário oficial dos municípios de SC e no site Leis Municipais SC) e foi pioneira em ações da manutenção da saúde do cidadão

A partir da próxima quarta-feira, 1º de abril, a Prefeitura de Mafra retoma suas atividades, seguindo o protocolo da saúde quanto às normas de prevenção à Covid-19. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 8 às 12 horas e das 13h30minh às 17h, de segunda à sexta-feira. Muitos departamentos da administração municipal mantiveram suas atividades remotamente, com os servidores realizando trabalho direto de casa (home office) como no caso do departamento jurídico, tributação, engenharia, defesa civil, entre outros. Vale lembrar que a Prefeitura dispõe de plataformas on line, no portal municipal, nas quais é possível realizar muitos procedimentos sem sair de casa: Mafra Digital, alvará on line, IPTU 2020, e demais serviços.

SAÚDE

A Secretaria de Saúde continua mantendo ações intensivas durante a pandemia do coronavírus. Montou a Sala de Informações Covid-19 Mafra, a Unidade Especializada, desenvolveu com a iniciativa privada um respirador para multiventilação simultânea de pacientes com Covid-19 e divulga diariamente um boletim a fim de manter a população informada sobre a situação epidemiológica do município. Vale lembrar também que teve início no dia 24 a campanha nacional de vacinação contra gripe sendo a primeira etapa compreendendo os idosos com mais de 60 anos e vacinação domiciliar.

Para o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, “tudo que é possível ser feito para manter, na medida do possível, a normalidade, a Administração Municipal está fazendo, seja por meio eletrônico/online, telefone, WhatsApp”. Ele reforça que é uma situação temporária e faz um apelo à população: “fique em casa até a liberação das atividades. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas não fazemos nada sozinhos. E o cidadão mafrense tem se mostrado solidário diante desta situação”.

MAIS FERRAMENTAS

Além disso, o cidadão tem à disposição a Carta de Serviços, que indica onde e como solicitar cada serviço público de Mafra. O munícipe também pode se fazer ouvir por meio do canal da Ouvidoria Municipal: dúvidas, críticas, reclamações e sugestões podem ser feitas também online. A Administração Municipal também possui página no Facebook e contas no Twitter e Instagram, monitoradas diariamente.