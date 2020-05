Fiscalização no comércio será intensificada neste sábado em Mafra

O Comando da Guarnição Especial de Mafra informa que neste sábado (9), a Patrulha Covid-19 será reforçada com mais uma guarnição para em conjunto com a Prefeitura Municipal de Mafra e com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais em geral, tendo como objetivo principal a orientação aos lojistas para que atentem as normativas contidas nos Decretos do Governo Estadual e nas Portarias da secretaria de Estado da Saúde, evitando assim as medidas administrativas (notificação, multa e interdição) e até judiciais que possam advir de uma desobediência a tais normas.

