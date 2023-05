Flores marcarão a “Campanha pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”em Mafra

Maio laranja

O município de Mafra está se mobilizando e participando da Campanha pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que acontece anualmente no mês de maio – Maio Amarelo – com ênfase no dia 18, instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

As ruas e avenidas da cidade já estão sendo enfeitadas com flores amarelas, placas e banners colocados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS em locais estratégicos para lembrar o dia e da necessidade de combater essa violência. Também serão realizadas palestras e pedágios.

Educação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, neste ano será feito trabalho de conscientização com crianças e adolescentes acerca do tema, especialmente junto aos alunos do 6º ao 9º ano, em algumas escolas do Município.

No dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, será feito pedágio no semáforo da Praça Lauro Muller – Alto de Mafra, das 9 às 11 horas.

Maio Laranja

A Lei nº 14.432, de 3 de Agosto de 2022, instituiu a campanha Maio Laranja, a ser realizada todo o mês de maio de cada ano, em todo o território nacional, com ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

18 de Maio

Nesse dia em 1973, uma menina capixaba de Vitória- ES, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu 06 dias depois desfigurado por ácido. Os agressores jamais foram punidos.

O movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, após uma forte mobilização, conquistou a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, que instituiu o 18 de maio como Dia Nacional ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento pelos direitos de crianças e adolescentes e na luta pelo fim da violência sexual. Portanto, esse é um dia em que toda a população do Brasil deve se manifestar contra a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.