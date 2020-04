“Fuga da onça”: animal retornou ao habitat natural; vídeo mostra a ação

Neste sábado (18) uma puma (Leão-baio) “visitou” uma residência na Vila Formosa, em Mafra. Confira abaixo a ação em vídeo divulgado pela PM Mafra.

Por volta das 10h20 deste sábado, um morador solicitou apoio a Polícia Militar de Mafra, pois suspeitava que havia uma “onça” na sua residência, situada no bairro Vila Formosa.

No local os policiais militares confirmaram a presença do animal e acionaram a Polícia Militar Ambiental de Canoinhas e o Corpo de Bombeiros de Mafra. Um biólogo com vasta experiência nesse tipo de situação também se fez presente.

Realizou-se o isolamento da área entorno do local, solicitando que moradores permanecessem dentro de casa. Sendo providenciado contato com a PM de Lages, o qual deslocou o helicóptero águia trazendo um professor, Sr. Auri Ducave.

Por volta das 16h15 o helicóptero aterrissou na PM Mafra, e no local, após análise, foi decidido usar uma zarabatana com dardo tranquilizante. Sendo feito um cerco com uso de redes, e após disparo do dardo, o qual não perfurou a pele do animal, e a mesma conseguiu empreender fuga, saltando os muros ali existentes, quando foi avistada em outra propriedade. Na tentativa de nova captura, a mesma conseguiu novamente empreender fuga, desta vez sentido mata fechada em direção ao bairro Campo da Lança, sem ferir ninguém.

Após desmobilização da operação, foi realizado um feedback com os órgãos responsáveis, e ficou decidido que a mesma retornou ao seu habitat natural, não sendo mais necessário a mobilização para nova captura, porém permanecendo em sobreaviso, com divulgação a sociedade para que, se avistarem novamente em residências, que informem via 193 e 190.

Foto e vídeo: PM Mafra/Divulgação