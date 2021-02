Fumicultores procuram o executivo mafrense para tratar das interrupções do fornecimento de energia elétrica no interior

Deliberações farão parte de um relatório de reivindicações que será encaminhado á Celesc de Mafra

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, acompanhado do secretário de agricultura e interior, Adriano Marciniak, realizou na manhã desta terça-feira, 02, na Amplanorte, reunião com fumicultores para tratar das perdas na safra de fumo devido a interrupções no fornecimento de energia elétrica no interior. Além dos agricultores, os vereadores Dircelene Dittrich Pinto (presidente da Câmara Municipal), Vanderlei Peters e Jonas Heide, também participaram da reunião.

Deliberações

O secretário de agricultura abriu a reunião expondo um panorama da situação, por meio de uma tabela com data da interrupção, retorno e tempo que as estufas e demais espaços ficaram sem energia elétrica, no período de 05 a 30 de janeiro deste ano. As áreas mais afetadas, segundo levantamento da secretaria, foram Avencal, Guarupu, Rio do Cedro, Butiá dos Taborda, Augusta Vitória, Pedra Fina e demais imediações. Já o prefeito explicou que mesmo que o fornecimento de energia elétrica não seja uma atribuição do município, auxiliará os fumicultores nessa reivindicação junto à empresa fornecedora de energia (Celesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina).

Sugestões

Foram elencadas várias sugestões visando compor um relatório de reivindicações a ser entregue à Celesc. Dentre as elas: realizar levantamento de estufas em atividade e seu respectivo consumo, limpeza dos traços da rede, manutenção da rede devido ao aumento significativo de consumo e aumento da potência dos transformadores, entre outras. Também foram dadas sugestões para os agricultores para haver padronização nos laudos e uma forma de haver maior representatividade da classe, como a montagem de uma associação. “Seria uma forma de haver maior mobilização por parte dos agricultores e um espaço para discussões”, explicou Maas.

Conclusão

Da reunião sairá uma solicitação formal à Celesc, buscando atenção imediata paliativa e também ações que visem melhorias contínuas na rede. “Nessa reunião demos o primeiro passo levantando informações. Vamos começar uma negociação com a Celesc, pois já conversei com o diretor da mesma nesse sentido. Reforço que vocês, agricultores, tem de estar integrados para ter maior representatividade”, concluiu.