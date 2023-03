Funcionárias da Prefeitura de Mafra participam de evento pela passagem do Dia Internacional da Mulher

Cerca de 100 mulheres funcionárias públicas da Prefeitura de Mafra iniciaram a manhã do dia 8 de março com um momento dedicado à reflexão sobre o significado do seu dia. Elas foram recebidas no Auditório da Amplanorte, onde ouviram sobre a importância da imagem profissional e “como querem ser percebidas no trabalho”, apresentação feita pela servidora Rafaela de Freitas Nardo e ainda sobre a necessidade do investimento comportamental, “cuidado com o seu interior, que vai refletir no exterior”,  proferido pela servidora Dircélia Pilz Mazur. “Quando eu cuido de mim internamente isso se refletirá externamente”, declarou.

Para fazer a abertura, a Vice-prefeita Celina Dittrich Vieira destacou que  todas as mulheres são guerreiras. Refletiu sobre os esforços que as mulheres fazem diariamente para dar conta de todos os seus deveres, como mãe, mulher e profissional. Lembrou das conquistas obtidas, como o direito ao  voto feminino, à educação, ao  trabalho e à livre expressão, salientando que elas são frutos de lutas e do sofrimento de  mulheres anônimas. “Muitas conquistas concedidas por governantes,  têm por trás dos seus atos – como por exemplo documento instituindo o voto feminino – as lutas, a persuasão e o sofrimento de muitas mulheres, verdadeiras guerreiras”. Ela parabenizou a todas pelo Dia da Mulher.

O evento do Dia Internacional da Mulher foi uma ação da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Administração. Na ocasião foram sorteados brindes doados pelo comércio local.