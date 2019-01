Funcionários da Gerência de Saúde pedem apoio ao legislativo e executivo mafrense

Compartilhar no Facebook

Com a extinção das Agências de Desenvolvimento Regional, (ADR’s) o futuro da Gerência de Saúde em Mafra é incerto. Sem informações concretas, um grupo de funcionários se reuniram na última terça-feira 08, com os vereadores em busca de apoio para permanência da gerência no município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Participaram da reunião os vereadores Claudia Maria Bus (PTB), Eder Gielgen (MDB), Marise Valério Bráz de Oliveira (MDB) e Valdir Sokolski (PSB). Os vereadores informaram que são favoráveis a permanência da Gerência de Saúde no município e em conversas com o poder executivo também obtiveram apoio.

O próximo passo é buscar apoio da Associação dos Municípios do Planalto Norte, com o presidente, prefeito de Major Vieira Orildo Severgnini. Segundo os vereadores, é necessário união para manutenção desse setor que aproxima Mafra das ações da capital, Florianópolis.

Em novembro último, a Gazeta de Riomafra publicou uma reportagem em primeira mão, atentando ao problema e alertando os poderes, classe política e demais forças vivas da sociedade a se mobilizarem para evitar a saída da regional da saúde que na época estava cogitada para ser concentrada no município de Joinville.