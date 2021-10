Game MafraCraft será apresentado na 9ª MOSISC

Os alunos Gabriel Richard de Castro Hirth e Gustavo Moro, ambos do CEMMA, participam nesta sexta-feira, 29, da 9ª MOCISC – Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina – que acontece nas dependências da UnC em Concórdia.

A convite da Unc de Mafra, os alunos irão apresentar o jogo educativo MafraCraft, lançado durante as comemorações dos 104 anos do município.

Gabriel, o criador do jogo, é aluno da 9ª série e dedica-se à ciência e informática. No ano passado participou da Olimpíada Brasileira de Robótica. Sobre o jogo, este mistura informações sobre os colonizadores do município e suas culturas, mistérios a serem desvendados – com os participantes tendo que aprender ou investigar para poderem passar de fase – além de suspenses e surpresas reservadas para o final. Segundo Gabriel é um jogo educativo, com elementos de criatividade, iniciação científica e de exploração.

A secretária de educação de Mafra, Jamine Henning, deseja boa sorte aos alunos na apresentação e sucesso nas suas trajetórias estudantis.

