Garoto de 6 anos comemora aniversário com bombeiros que salvaram sua vida em Mafra

No sábado (28) o garotinho Artur comemorou com o tema de Bombeiros o seus aniversário de 6 anos. A escolha do tema foi uma homenagem aos Bombeiros que salvaram sua vida quando ainda era um bebê no ano de 2015.

Naquele ano, no dia 13 de maio, sua mãe ligou para o telefone de emergência dos Bombeiros – telefone 193 – pedindo por socorro. Imediatamente a guarnição da Ambulância composta pelos bombeiros militares sargento Leonides Alves dos Santos e sargento Paulo Jurczsyn, pela bombeira comunitária Eva Maria Brantl, se dirigiu até o local realizando o atendimentos e com os procedimentos corretos salvaram a vida do Artur.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência em 2015 foram convidados para a festa de aniversário.

Nesta segunda-feira (30) Artur foi até o Corpo de Bombeiros de Mafra para conhecer o quartel, onde no futuro pretende trabalhar. Ele quer ser bombeiro.