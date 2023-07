Gastronomia variada com pratos típicos no II Festival de Inverno de Mafra

Gastronomia variada, com pratos como entrevero e paçoca de pinhão, além de outros típicos como canjica salgada e doce, galeto ao primo canto, massas, sopas e assados, doces e guloseimas estão entre os cardápios oferecidos no espaço gastronômico do II Festival de Inverno de Mafra, que acontece neste sábado, 8 e domingo, 9, na Praça Miguel Bielecki. O Festival conta ainda com exposição e venda de artesanato com identidade mafrense e o espaço do turismo rural, entre outras atrações.

Conforme explicações da secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, o objetivo do Festival de Inverno é divulgar os atrativos de Mafra. E, o espaço gastronômico tem a intenção de divulgar os restaurantes que fazem parte dos projetos de gastronomia ligados à Secretaria de Turismo. No ano passado e neste ano aconteceram as consultorias que vão culminar, em setembro, na apresentação do ”Circuito Gastronômico”. Visa o incentivo da economia local e promoção do que a cidade tem de melhor.

Impulso ao comércio local

O festival foi elogiado pela população e pelos comerciantes. Para Tiago Moreira, da barraca Velho Cervejeiro, o evento é importante porque incentiva a circulação do dinheiro na cidade e impulsiona o comércio local, além de ser uma ótima opção de lazer para as famílias. “É um atrativo para as pessoas saírem de casa, se reunirem com os amigos e aproveitarem os shows apresentados gratuitamente à população”, afirmou. Ele elogiou a ação da prefeitura de Mafra em dar oportunidade para as empresas locais participarem.

O casal Zelinda e Maurício levou o filho João Maurício para o festival. O pequeno se divertiu com os animais da fazendinha e aproveitou para andar a cavalo. Para eles, “o festival foi legal especialmente pela época do ano em que acontece, “pois no inverno as pessoas não têm muita coisa para fazer, diferente do verão quando se tem muito mais opções”.

O II Festival de Inverno conta, no espa̤o gastron̫mico, com 11 restaurantes mafrenses, al̩m de espa̤o para artesanato, turismo rural Рcom animais da fazendinha em exposi̤̣o Рe espa̤o outlet, com 10 expositores do com̩rcio local. Tem tamb̩m shows com bandas locais e regionais.