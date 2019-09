GEMFA busca apoio do Poder Legislativo para o Proerd

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (17), a Guarnição Especial de Mafra, por meio do sargento Silvano Cidral, esteve em reunião com o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Valdir Sokolski (PSB). O objetivo da reunião foi a busca de apoio para a compra de leões de pelúcia aos 850 formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar de Santa Catarina – Guarnição Especial de Mafra (Gemfa).

Em outros anos, a Câmara Municipal de Mafra fez a devolução do dinheiro ao Poder Executivo que efetivou a compra dos leões de pelúcia. O PROERD é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, no 5º ano do Ensino Fundamental. O programa é realizado, por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças e adolescentes. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.