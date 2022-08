Geografia é usada para o desenvolvimento integral do aluno em Mafra

Cerca de 200 alunos do 6º ao 9º ano das Escolas Municipais São Lourenço e Mário de Oliveira Goeldner, em Mafra trabalharam o tema “Livrinhos Geográficos”, com a finalidade de incentivar o aprendizado  dos conhecimentos básicos da Geografia, bem como o desenvolvimento integral do aluno. O projeto se desenvolveu ao longo do 1º Bimestre ao 2º Bimestre deste ano.

O projeto é inovador nas escolas, desenvolvido com base nas dificuldades vivenciadas pelos professores no momento de transmitir o que um aluno necessita de fato aprender em Geografia para o próximo ano e que necessita para que seu desenvolvimento cognitivo seja pleno, desenvolvendo, assim, seu senso crítico.

Alunos abraçaram o projeto

Foi com base nessas questões que a professora Deborah Henning Barrizon decidiu mesclar elementos ditos durante as aulas e novos conteúdos, para elaborar os livrinhos geográficos. O percurso percorrido até a confecção dos livros passou por várias etapas, como explicou a professora. “Iniciamos, como todo trabalho científico, trabalhando com a elaboração da “capa”, “contracapa” e modelo “padrão” do livrinho. A capa pôde ser elaborada de forma livre, com informações criadas a partir do campo de vivência do aluno. Dessa forma os alunos abraçaram o trabalho, pois sentiram-se próximos à ele”, explicou.

Ao término da confecção dos livrinhos foi organizada uma exposição, para que os demais alunos da escola pudessem folhear os trabalhos, de modo que se ambientassem com a matéria.Â

Respeito pela diversidade de culturas

A professora explicou que com os livrinhos geográficos foram trabalhados durante as aulas os valores que asseguram o respeito pela diversidade de culturas, etnias e saberes, abrangendo desde o campo social, ambiental e econômica, no qual a Geografia Humana se insere.

Este Projeto Merece Aplausos

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.