Gerência Regional de Saúde de Mafra não será fechada

Na última semana o governador, Carlos Moisés, assinou o decreto para a desativação das 20 Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs). De acordo com o decreto, todo o processo de desativação das ADRs deverá estar concluído até o dia 30 de abril. A extinção definitiva das agências será objeto da reforma administrativa, a ser encaminhada à Assembleia Legislativa em fevereiro.

Assim como as demais agências a de Mafra também será fechada, e o anúncio gerou uma apreensão quanto ao funcionamento da ADR até a data limite em abril.

Em contato com a 25ª ADR fomos informados que os trabalhos de engenharia e de pagamentos, assim como outros estão sendo feitos normalmente sem alterações, a única diferença é que nenhum novo projeto ou serviço está sendo feito, só estão sendo trabalhadas as pendências antigas.

Os funcionários estão trabalhando também para o encerramento das atividades da agência e aguardando o novo destino de trabalho. Hoje o responsável pela ADR de Mafra é o Zaqueo Hack, funcionário de carreira do estado.

GERÊNCIA DE SAÚDE

No fim do ano passado foi ventilada a possibilidade da transferência da unidade para Joinville, fato que não vai ser confirmado. A Gerência da Saúde de Mafra será uma das cinco regionais mantidas pelo governo do estado.

Nesta quinta-feira (31), a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que com o processo de desativação das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) em Santa Catarina, a gestão da saúde será organizada de forma mais eficiente e econômica. A reestruturação tem como base um estudo produzido por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde

O trabalho levou em consideração critérios sociodemográficos, epidemiológicos e de logística, de modo que sejam mantidos os serviços oferecidos.

Até o início do processo de desativação das ADRs, havia em Santa Catarina sete estruturas macrorregionais de saúde e 19 regionais. Em alguns casos, regionais nas mesmas cidades das macrorregionais, causando sobreposição de estruturas.

Com a nova organização, estão sendo mantidas todas as macrorregionais, em Chapecó (Oeste e Extremo-Oeste), Joaçaba (Meio-Oeste e Planalto Serrano), Joinville (Norte e Nordeste), Blumenau (Vale e Alto Vale do Itajaí), Itajaí (Foz do Rio Itajaí), Florianópolis (Região Metropolitana) e Criciúma (Sul).

Para racionalizar a gestão, as regionais estão sendo reduzidas de 19 para cinco. As que permanecem são em Mafra, São Miguel do Oeste, Lages, Rio do Sul e Tubarão.