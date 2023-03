Ginásio Wilson Buch reinicia atividades com grande público e amistoso de Futsal

A reabertura das atividades do Ginásio Wilson Buch, no último sábado, dia 18, após longo período interditado, contou com grande número de amantes do esporte, que prestigiaram o 1º amistoso de Futsal do Clube Operário contra a equipe do Atlântico, de Canoinhas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O jogo foi um preparativo para o início do Campeonato Catarinense de Futsal, que acontece no próximo sábado e do qual o Clube Operário vai participar.

O placar não foi favorável ao clube mafrense, que perdeu por 1 a 0, com gol do time do Atlântico acontecendo no final do jogo. Na mesma ocasião aconteceu a apresentação das categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 do Operário e ainda a equipe feminina de Futsal do Clube.

Importância Social

O prefeito Emerson Maas esteve presente e acompanhou todos os momentos do jogo e das apresentações. Destacou a importância social dos projetos destinados à juventude de Mafra, que propiciam a prática de esporte e ainda mantém os jovens fora das ruas. Ele parabenizou os atletas e agradeceu o público presente.