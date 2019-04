Ginástica nos Bairros: Secretaria de Saúde divulga a programação

1 de 9

As atividades físicas geram inúmeros benefícios para o corpo e a mente, contribuindo para a manutenção ou perda de peso, além de minimizar os riscos de hipertensão, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e depressão. A redução do estresse e da ansiedade e o aumento da energia e da disposição diária são outros benefícios visíveis para quem pratica exercícios físicos regularmente.

Para facilitar o acesso da população mafrense às atividades físicas as Estratégias de Saúde da Família – ESFs, em parceria com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF, têm estimulado a participação nestas práticas com aulas sendo ministradas em diversas regiões da cidade e também nas academias ao ar livre do município, nas Praças Prefeito Pedro Kuss (Fórum) e Lauro Muller. Outra novidade, promovida pela ESF Restinga, é a Caminhada Orientada, que acontece às terças-feiras, às 8h30, na Academia da Saúde.

Datas e horários das atividades promovidas pelas ESFs do município:

ESF Dias da Semana Horário Local Jardim América Segundas e Quartas (Ginástica) 8h30 Centro Comunitário Espigão do Bugre Terças e Quintas (Ginástica) 8h30 Salão da Igreja Bom Jesus Augusta Vitória Terças (Ginástica) 8h Salão da Capela Bela Vista Terças (Ginástica) 9h30 Salão da Igreja Santo Antônio Saltinho do Canivete Terças (Ginástica) 13h30 Salão da Igreja Imaculada Conceição Central Quartas (Ginástica) 13h30 Ginásio de Esportes Tutão Faxinal Quintas (Ginástica) 13h30 Escola Cristo Rei Restinga Segundas e Quartas (Ginástica) Terças (Caminhada Orientada) 14h 8h30 Salão da Igreja São Cristovão Academia de Saúde CAIC Segundas e Quartas (Ginástica) 15h45 Centro Comunitário Vila Nova Terças e Quintas (Ginástica) Quartas (Ginástica) 17h15 8h30 Centro Cultural Vila Nova Centro Cultural Vila Nova

Datas e horários das atividades nas academias ao ar livre:

Local Dias da Semana Horário Praça Pref. Pedro Kuss (Fórum) Sextas 8h Praça Lauro Muller Sextas 9h30