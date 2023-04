GIRO e AMADEV assinam Termo de Colaboração com Prefeitura de Mafra

O Executivo Mafrense e as organizações sociais GIRO – Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia e AMADEV – Associação Mafrense dos Deficientes Visuais, assinaram nesta segunda-feira, 03 de abril, os Termos de Colaboração para atuarem no acompanhamento de pessoas portadoras de neoplasias malígnas e de portadoras de deficiência visual, respectivamente. Pelos Termos de Colaboração, o Município repassa às entidades, valores para que possam custear despesas de ações até 31 de dezembro de 2023. Para a GIRO serão transferidos, ao longo do ano, R$ 100 mil e para a AMADEV serão R$ 30 mil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chamamento público

Para o município repassar os valores, as entidades contempladas passaram anteriormente por processo de chamamento público (Edital 002/2023 para GIRO e Edital 003/2023 para AMADEV), precisando apresentar um plano de trabalho, que deverá ser seguido no período de vigência do termo.

O prefeito Emerson Maas afirmou que o Executivo Municipal “está comprometido em realizar os repasses, com a convicção de que o auxílio será destinado de forma apropriada para atender às necessidades das pessoas que dependem da assistência fornecida pelas entidades parceiras”. Maas expressou ainda o desejo de poder disponibilizar recursos mais substanciais, uma vez que reconhece a importância dos serviços prestados pelas duas instituições, que colaboram com a Administração para promover o bem-estar e saúde da população.

GIRO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O GIRO é uma associação criada em janeiro de 2007, com a finalidade de dar assistência à pacientes com diagnóstico de câncer. Além de prestar auxílio em alimentação, vestuário e medicamentos aos pacientes de baixa renda, os voluntários do grupo também trabalham em atividades de orientação e prevenção ao câncer. Atualmente auxilia mais de 200 pacientes portadores de oncologia. A organização se mantém com a ajuda de doações.

AMADEV

A AMADEV auxilia e orienta as pessoas com baixa visão, deficientes visuais totais e com visão monocular. Também presta atendimento aos familiares e realiza várias ações com a comunidade: ação entre amigos, bazar permanente de roupas, sapatos e móveis, rifas, etc, e ainda recebe e doa aros de óculos. Para os associados, a entidade presta orientação em mobilidade (uso da bengala), oferece aulas de braile (escrita e leitura para o cego), biblioteca em braile e livros falados, aulas de artesanato e jogo de bocha.