Goleada marcou a quarta rodada do Municipal de Futebol de Mafra

Este último domingo foi de futebol no estádio municipal Alfredo Herbst, com a realização da quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol da Série A, numa idealização da Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte/DME.

O destaque da rodada foi a goleada imposta pela equipe da AMAEC, frente ao Bar da Dora, no último jogo, encerrando esta quarta rodada, totalizando 15 gols.

Na parte da manhã foi aberta a rodada, com o confronto entre o Santa Cruz da Vila Peschel e Milionários do Butiá dos Tabordas, apontando o empate em 01 a 01, partida válida pela chave A. O Santa Cruz somou quatro pontos em dois jogos realizados. Os Milionários, marcaram seu primeiro ponto em três jogos realizados.

No primeiro jogo da tarde o Torino da Vila Peschel, venceu pelo placar de 03 a 01 o Vasco da Gama de Bela Vista do Sul. Foi a segunda vitória consecutiva do Torino, que somou seis pontos na chave A, onde sofreu uma derrota por 01 a 00, para o Coeio Lavacar em sua estreia. O Vasco da Gama sofreu sua segunda derrota consecutiva e tem dois jogos a cumprir e amarga a lanterna sem pontuar.

Na partida de fundo uma goleada imposta pela AMAEC, pelo elástico placar de 09 a 00, frente ao Bar da Dora. O destaque foi o atacante Emerson Bueno, autor de 04 gols.

Próxima Rodada

A quinta rodada será realizada no próximo domingo no estádio do Vasco da Gama de Bela Vista do Sul, pertencente ao Vasco da Gama,que busca a reabilitação.

O destaque desta rodada será o confronto entre os representantes da Vila Peschel, Torino e Santa Cruz.

09h30min – MEC/Posto Mallon x Bar da Dora

13h30min – Santa Cruz x Torino

15h30min – Vasco da Gama x Coeio Lavacar