Governador Jorginho Mello vem a Mafra e conversa com Prefeitos da região

O prefeito de Mafra, Emerson Maas e a vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira recepcionaram o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello na sexta-feira, dia 6, juntamente com lideranças e prefeitos da região do Planalto Norte Catarinense. Pela manhã, na sede administrativa do Sicoob Credinorte, aconteceu a apresentação do Programa Santa Catarina Levada a Sério + Perto de Você. Na ocasião, o governador anunciou os investimentos feitos na região durante a sua gestão, especialmente da Casan e da Celesc.

O período da tarde foi reservado para reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Norte – AMPLANORTE. Jorginho Mello conversou individualmente com cada prefeito, ouvindo as demandas de suas cidades, avaliando projetos e definindo obras prioritárias de cada município e que receberão recursos do Governo do Estado.

Apoio para agregação de valores

Conforme declarou o governador, “estamos rodando o Estado para ter essa aproximação ainda maior com as prefeituras. Assim entendemos aos anseios da população e o que precisa ser feito para melhorar a vida da população”.

Para o prefeito Maas a visita do governador à região representa esperança para ele e para todos os demais prefeitos da Amplanorte. Falou da importância do apoio do Estado no processo de agregação de valor “que tanto necessita a região”. Destacou ainda que “os anúncios de investimentos feitos na primeira visita oficial do governador nos deixam muito felizes e com certeza o Planalto Norte está sendo olhado de forma diferenciada”, afirmou. Maas e os prefeitos da Amplanorte entregaram uma homenagem ao Governador Mello, uma cesta repleta de produtos da região.

SC Levada a Sério+Perto de Você

O Programa Santa Catarina Levada a Sério visa o desenvolvimento nas áreas de saúde, educação, segurança e agricultura. Integram o Programa Santa Catarina Levada a Sério os planos e ações a serem desenvolvidos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Estadual, como: o Plano Santa Catarina mais perto de você, que objetiva desenvolver as diretrizes fixadas no plano de governo em coordenação com as associações de municípios; e o Plano de Ajuste Fiscal, que objetiva o crescimento das receitas e contenção das despesas.